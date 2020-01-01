Токеномика Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Purple Pepe (BABYPURPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment. Официальный сайт: https://babypurpe.xyz/ Купить BABYPURPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Purple Pepe (BABYPURPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53.09K $ 53.09K $ 53.09K Общее предложение: $ 994.01M $ 994.01M $ 994.01M Оборотное предложение: $ 994.01M $ 994.01M $ 994.01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53.09K $ 53.09K $ 53.09K Исторический максимум: $ 0.00151285 $ 0.00151285 $ 0.00151285 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Токеномика Baby Purple Pepe (BABYPURPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Purple Pepe (BABYPURPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYPURPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYPURPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYPURPE, изучите текущую цену BABYPURPE!

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