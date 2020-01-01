Токеномика Baby Peanut (BABYP) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Peanut (BABYP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Peanut (BABYP) Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm. Официальный сайт: https://babypnut.life Купить BABYP сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Peanut (BABYP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Peanut (BABYP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,95K $ 6,95K $ 6,95K Общее предложение: $ 998,49M $ 998,49M $ 998,49M Оборотное предложение: $ 998,49M $ 998,49M $ 998,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,95K $ 6,95K $ 6,95K Исторический максимум: $ 0,00187932 $ 0,00187932 $ 0,00187932 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baby Peanut (BABYP)

Токеномика Baby Peanut (BABYP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Peanut (BABYP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYP, изучите текущую цену BABYP!

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