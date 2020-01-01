Токеномика Baby Monkey (BONKEY) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Monkey (BONKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Monkey (BONKEY) $BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨ Официальный сайт: https://www.bonkey.wtf/ Купить BONKEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Monkey (BONKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Monkey (BONKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,52K $ 8,52K $ 8,52K Общее предложение: $ 999,57M $ 999,57M $ 999,57M Оборотное предложение: $ 999,57M $ 999,57M $ 999,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,52K $ 8,52K $ 8,52K Исторический максимум: $ 0,00157453 $ 0,00157453 $ 0,00157453 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baby Monkey (BONKEY)

Токеномика Baby Monkey (BONKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Monkey (BONKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BONKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BONKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONKEY, изучите текущую цену BONKEY!

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