Токеномика Baby Monkey (BONKEY)

Токеномика Baby Monkey (BONKEY)

Откройте для себя ключевую информацию о Baby Monkey (BONKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Baby Monkey (BONKEY)

$BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨

Официальный сайт:
https://www.bonkey.wtf/

Токеномика и анализ цен Baby Monkey (BONKEY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Monkey (BONKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,52K
$ 8,52K$ 8,52K
Общее предложение:
$ 999,57M
$ 999,57M$ 999,57M
Оборотное предложение:
$ 999,57M
$ 999,57M$ 999,57M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,52K
$ 8,52K$ 8,52K
Исторический максимум:
$ 0,00157453
$ 0,00157453$ 0,00157453
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Baby Monkey (BONKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Baby Monkey (BONKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BONKEY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BONKEY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BONKEY, изучите текущую цену BONKEY!

Прогноз цены BONKEY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.