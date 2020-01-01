Токеномика Baby JubJub (BJUB) Откройте для себя ключевую информацию о Baby JubJub (BJUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby JubJub (BJUB) Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight Официальный сайт: https://babyjubjub.xyz/ Купить BJUB сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby JubJub (BJUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby JubJub (BJUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,48M $ 1,48M $ 1,48M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 8,82B $ 8,82B $ 8,82B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,67M $ 1,67M $ 1,67M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016731 $ 0,00016731 $ 0,00016731 Узнайте больше о цене Baby JubJub (BJUB)

Токеномика Baby JubJub (BJUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby JubJub (BJUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BJUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BJUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BJUB, изучите текущую цену BJUB!

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