Токеномика BABY HIPPO (BABYHIPPO) Откройте для себя ключевую информацию о BABY HIPPO (BABYHIPPO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BABY HIPPO (BABYHIPPO) Introducing Baby Hippo BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community. Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain. Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain. Официальный сайт: https://bhippo.com/ Whitepaper: https://babyhippo.gitbook.io/whitepaper/whitepape Купить BABYHIPPO сейчас!

Токеномика и анализ цен BABY HIPPO (BABYHIPPO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BABY HIPPO (BABYHIPPO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,51K $ 40,51K $ 40,51K Общее предложение: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Оборотное предложение: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,51K $ 40,51K $ 40,51K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BABY HIPPO (BABYHIPPO)

Токеномика BABY HIPPO (BABYHIPPO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BABY HIPPO (BABYHIPPO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYHIPPO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYHIPPO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYHIPPO, изучите текущую цену BABYHIPPO!

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