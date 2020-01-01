Токеномика Baby Goat (BABYGOAT) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Goat (BABYGOAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Goat (BABYGOAT) The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond! Официальный сайт: https://www.baby-goat.com/ Whitepaper: https://www.baby-goat.com/whitepaper Купить BABYGOAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Goat (BABYGOAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Goat (BABYGOAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,14K $ 19,14K $ 19,14K Общее предложение: $ 690,69B $ 690,69B $ 690,69B Оборотное предложение: $ 690,69B $ 690,69B $ 690,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,14K $ 19,14K $ 19,14K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baby Goat (BABYGOAT)

Токеномика Baby Goat (BABYGOAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Goat (BABYGOAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYGOAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYGOAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYGOAT, изучите текущую цену BABYGOAT!

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