Токеномика Baby Goat (BABYGOAT)

Токеномика Baby Goat (BABYGOAT)

Откройте для себя ключевую информацию о Baby Goat (BABYGOAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Baby Goat (BABYGOAT)

The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond!

Официальный сайт:
https://www.baby-goat.com/
Whitepaper:
https://www.baby-goat.com/whitepaper

Токеномика и анализ цен Baby Goat (BABYGOAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Goat (BABYGOAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,14K
$ 19,14K$ 19,14K
Общее предложение:
$ 690,69B
$ 690,69B$ 690,69B
Оборотное предложение:
$ 690,69B
$ 690,69B$ 690,69B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,14K
$ 19,14K$ 19,14K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Baby Goat (BABYGOAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Baby Goat (BABYGOAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BABYGOAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BABYGOAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYGOAT, изучите текущую цену BABYGOAT!

Прогноз цены BABYGOAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.