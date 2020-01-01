Токеномика Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Doge Cash (BABYDOGECASH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) Auto yield and liquidity generation protocol. On each transaction, the protocol automatically distributes rewards to holders as well as auto-locks a portion of the fees as liquidity.​ The project aims to donate a high percentage of it's revenue to dog shelters around the world. Официальный сайт: https://www.babydogecash.com/ Купить BABYDOGECASH сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Doge Cash (BABYDOGECASH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 422,51K $ 422,51K $ 422,51K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baby Doge Cash (BABYDOGECASH)

Токеномика Baby Doge Cash (BABYDOGECASH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYDOGECASH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYDOGECASH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYDOGECASH, изучите текущую цену BABYDOGECASH!

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