Цена Baby Czhao (BABY CZHAO)
Текущая цена Baby Czhao (BABY CZHAO) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 23.41K USD. Цена BABY CZHAO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Baby Czhao:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.44 USD
- Изменение цены Baby Czhao в течение дня составляет +0.62%
- Оборотное предложение составляет 955.30M USD
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За сегодня изменение цены Baby Czhao на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baby Czhao на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Baby Czhao на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Baby Czhao на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.62%
|30 дней
|$ 0
|-3.46%
|60 дней
|$ 0
|+10.92%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Baby Czhao: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.26%
+0.62%
+3.73%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Baby Czhao is a community-driven cryptocurrency aimed at revolutionizing decentralized finance (DeFi). The project focuses on empowering users through active participation, offering staking, yield farming, and governance features. With a deflationary token model, Baby Czhao rewards long-term holders while promoting transparency, security, and sustainable growth. Its goal is to create a thriving, decentralized ecosystem for financial freedom.
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