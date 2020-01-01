Токеномика Baby Brett on Base (BBRETT) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Brett on Base (BBRETT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Brett on Base (BBRETT) Baby Brett ($BBRETT) is a reward-driven memecoin on the Base blockchain designed to distribute $BRETT tokens to its holders. This project uses a custom smart contract that continuously buys back $BRETT and automatically distributes every five minutes to $BBRETT holders. Tokenomics and Mechanics: Automatic Rewards: Holders of $BBRETT receive proportional $BRETT tokens every five minutes through an automated distribution mechanism. Buybacks: A set percentage of all $BBRETT transactions tax goes to a buyback pool to regularly purchase $BRETT from the market. Официальный сайт: https://www.babybrettonbase.com/ Купить BBRETT сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Brett on Base (BBRETT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Brett on Base (BBRETT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 65,46K $ 65,46K $ 65,46K Исторический максимум: $ 0,03288803 $ 0,03288803 $ 0,03288803 Исторический минимум: $ 0,00028429 $ 0,00028429 $ 0,00028429 Текущая цена: $ 0,00065459 $ 0,00065459 $ 0,00065459 Узнайте больше о цене Baby Brett on Base (BBRETT)

Токеномика Baby Brett on Base (BBRETT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Brett on Base (BBRETT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBRETT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBRETT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBRETT, изучите текущую цену BBRETT!

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