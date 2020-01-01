Токеномика BABY BEERCOIN (BBEER)
Информация о BABY BEERCOIN (BBEER)
BABY BEERCOIN - The most refreshing and delicious coin in all of crypto.
So cute that everyone who sees Baby Beercoin will like him. A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins.
The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money. The baby beer will soon grow into a royal Pilsner. Don’t miss out on this innovation in the crypto world and join our community today! Cheers!
Токеномика и анализ цен BABY BEERCOIN (BBEER)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене BABY BEERCOIN (BBEER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика BABY BEERCOIN (BBEER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики BABY BEERCOIN (BBEER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BBEER, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BBEER.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBEER, изучите текущую цену BBEER!
Прогноз цены BBEER
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