Токеномика BABA YAGA (BABYAG) Откройте для себя ключевую информацию о BABA YAGA (BABYAG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BABA YAGA (BABYAG) Baba Yaga, once a feared witch known for her dark magic and cunning intelligence, has evolved with time. In the modern era, she has adopted the alias Baba Yaga, the legendary assassin, blending her ancient powers with cutting-edge technology. She operates in the shadows, enforcing her will with both spells and bullets, known to eliminate any threat with cold precision. Fear the Witch, Respect the Assassin Официальный сайт: https://babayaga.club/ Купить BABYAG сейчас!

Токеномика и анализ цен BABA YAGA (BABYAG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BABA YAGA (BABYAG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,17K $ 48,17K $ 48,17K Исторический максимум: $ 0,01252896 $ 0,01252896 $ 0,01252896 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене BABA YAGA (BABYAG)

Токеномика BABA YAGA (BABYAG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BABA YAGA (BABYAG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYAG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYAG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYAG, изучите текущую цену BABYAG!

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