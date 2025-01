Что такое BABA YAGA (BABYAG)

Baba Yaga, once a feared witch known for her dark magic and cunning intelligence, has evolved with time. In the modern era, she has adopted the alias Baba Yaga, the legendary assassin, blending her ancient powers with cutting-edge technology. She operates in the shadows, enforcing her will with both spells and bullets, known to eliminate any threat with cold precision. Fear the Witch, Respect the Assassin

Источник BABA YAGA (BABYAG) Официальный веб-сайт