Текущая цена B33 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены B33 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены B33 прямо сейчас на MEXC.

Цена B33 (B33)

Текущая цена 1 B33 в USD:

--
----
+3,60%1D
График цены B33 (B33) в реальном времени
Информация о ценах B33 (B33) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,39%

+3,62%

-27,43%

-27,43%

Текущая цена B33 (B33) составляет --. За последние 24 часа B33 торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена B33 за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, B33 изменился на +0,39% за последний час, на +3,62% за 24 часа и на -27,43% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация B33 (B33)

$ 7,06K
$ 7,06K$ 7,06K

--
----

$ 7,06K
$ 7,06K$ 7,06K

332,96M
332,96M 332,96M

332 961 434,507861
332 961 434,507861 332 961 434,507861

Текущая рыночная капитализация B33 составляет $ 7,06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение B33 составляет 332,96M, а общее предложение – 332961434.507861. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,06K.

История цен B33 (B33) в USD

За сегодня изменение цены B33 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены B33 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены B33 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены B33 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,62%
30 дней$ 0-82,37%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое B33 (B33)

B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn’t just art, it’s a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.

Источник B33 (B33)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены B33 (USD)

Сколько будет стоить B33 (B33) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов B33 (B33) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для B33.

Проверьте прогноз цены B33!

B33 на местную валюту

Токеномика B33 (B33)

Понимание токеномики B33 (B33) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена B33 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о B33 (B33)

Сколько стоит B33 (B33) на сегодня?
Актуальная цена B33 в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена B33 в USD?
Текущая цена B33 в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация B33?
Рыночная капитализация B33 составляет $ 7,06K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение B33?
Циркулирующее предложение B33 составляет 332,96M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) B33?
B33 достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена B33 за все время (ATL)?
B33 достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов B33?
Объем торгов за последние 24 часа для B33 составляет -- USD.
Вырастет ли B33 в цене в этом году?
B33 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены B33 для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.