Токеномика b0rder1ess (B01) Откройте для себя ключевую информацию о b0rder1ess (B01), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о b0rder1ess (B01) b0rder1ess is a community-driven ecosystem aiming to expand Web3 beyond existing boundaries. We offer a range of technological solutions and curated NFT collections with a focus on enhancing the stability and functionality of NFTs. At the heart of b0rder1ess is our innovative tech, crafted in b0rder1ess.1ab. This includes the Native Assurance Protocol (NAP), Avatar Standalone Identity (ASI) dApp, and Self-Organizing Communities (SOC) dApp. These cutting-edge solutions ensure liquidity, enhance user experience, and foster robust community involvement. Our NFT collection, created by b0rder1ess.studi0, is pivotal to our ecosystem. It empowers NFT owners to actively engage in governance, influencing the ecosystem's direction through decentralised decision-making. The driving force behind our ecosystem is the b01 native utility token. This token not only energises various products within our ecosystem but also adds value through unique assurance mechanisms. Официальный сайт: https://borderless.art/ Whitepaper: https://docs.borderless.art/ Купить B01 сейчас!

Токеномика и анализ цен b0rder1ess (B01) Изучите ключевые данные о токеномике и цене b0rder1ess (B01), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,16M $ 1,16M $ 1,16M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 121,16K $ 121,16K $ 121,16K Исторический максимум: $ 1,084 $ 1,084 $ 1,084 Исторический минимум: $ 0,104801 $ 0,104801 $ 0,104801 Текущая цена: $ 0,104801 $ 0,104801 $ 0,104801 Узнайте больше о цене b0rder1ess (B01)

Токеномика b0rder1ess (B01): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики b0rder1ess (B01) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов B01, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов B01. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой B01, изучите текущую цену B01!

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