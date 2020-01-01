Токеномика B Money AKA Brett (BMONEY) Откройте для себя ключевую информацию о B Money AKA Brett (BMONEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о B Money AKA Brett (BMONEY) B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514 Официальный сайт: https://www.bmoneyakabrett.com/ Купить BMONEY сейчас!

Токеномика и анализ цен B Money AKA Brett (BMONEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене B Money AKA Brett (BMONEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,01K $ 67,01K $ 67,01K Общее предложение: $ 958,84M $ 958,84M $ 958,84M Оборотное предложение: $ 958,84M $ 958,84M $ 958,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 67,01K $ 67,01K $ 67,01K Исторический максимум: $ 0,00686279 $ 0,00686279 $ 0,00686279 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене B Money AKA Brett (BMONEY)

Токеномика B Money AKA Brett (BMONEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики B Money AKA Brett (BMONEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BMONEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BMONEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BMONEY, изучите текущую цену BMONEY!

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