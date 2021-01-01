Токеномика Ayin (AYIN) Откройте для себя ключевую информацию о Ayin (AYIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ayin (AYIN) What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What’s next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading. Официальный сайт: https://ayin.app Whitepaper: https://docs.ayin.app Купить AYIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Ayin (AYIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ayin (AYIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 253,75K $ 253,75K $ 253,75K Общее предложение: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Оборотное предложение: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 253,09K $ 253,09K $ 253,09K Исторический максимум: $ 33,15 $ 33,15 $ 33,15 Исторический минимум: $ 0,080048 $ 0,080048 $ 0,080048 Текущая цена: $ 0,149812 $ 0,149812 $ 0,149812 Узнайте больше о цене Ayin (AYIN)

Токеномика Ayin (AYIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ayin (AYIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AYIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AYIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AYIN, изучите текущую цену AYIN!

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