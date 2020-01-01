Токеномика Axis DeFi (AXIS) Откройте для себя ключевую информацию о Axis DeFi (AXIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Axis DeFi (AXIS) AXIS will create an open financial system by building the first dedicated DeFi superchain. With complete Wall Street trading capabilities on-chain, it will bridge various DeFi assets across blockchains. Axis DeFi is the future of open finance. Официальный сайт: https://axisdefi.com Купить AXIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Axis DeFi (AXIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Axis DeFi (AXIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 420,03K $ 420,03K $ 420,03K Общее предложение: $ 24,00M $ 24,00M $ 24,00M Оборотное предложение: $ 7,28M $ 7,28M $ 7,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Исторический максимум: $ 4,46 $ 4,46 $ 4,46 Исторический минимум: $ 0,00900236 $ 0,00900236 $ 0,00900236 Текущая цена: $ 0,057694 $ 0,057694 $ 0,057694 Узнайте больше о цене Axis DeFi (AXIS)

Токеномика Axis DeFi (AXIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Axis DeFi (AXIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AXIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AXIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AXIS, изучите текущую цену AXIS!

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