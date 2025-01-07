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Цена AXiS ALiVE (AXIS)

USD

График цены AXiS ALiVE (AXIS) в реальном времени

$12,542.63
$12,542.63$12,542.63
-0.40%(1D)

Цена AXiS ALiVE (AXIS) сегодня

Текущая цена AXiS ALiVE (AXIS) сегодня составляет 12,540.16 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AXIS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка AXiS ALiVE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 77.22K USD
- Изменение цены AXiS ALiVE в течение дня составляет -0.22%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели AXiS ALiVE (AXIS) - USD

За сегодня изменение цены AXiS ALiVE на USD составило $ -28.72216814471.
За последние 30 дней изменение цены AXiS ALiVE на USD составило $ -9,123.2460455680.
За последние 60 дней изменение цены AXiS ALiVE на USD составило $ -5,649.8650046720.
За последние 90 дней изменение цены AXiS ALiVE на USD составило $ -12,202.908089852284.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -28.72216814471-0.22%
30 дней$ -9,123.2460455680-72.75%
60 дней$ -5,649.8650046720-45.05%
90 дней$ -12,202.908089852284-49.31%

Анализ цен AXiS ALiVE (AXIS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен AXiS ALiVE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 12,387.94
$ 12,387.94$ 12,387.94

$ 13,738.18
$ 13,738.18$ 13,738.18

$ 55,332
$ 55,332$ 55,332

+0.21%

-0.22%

-18.79%

Рыночная информация AXiS ALiVE (AXIS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 77.22K
$ 77.22K$ 77.22K

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0.00 0.00

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Источник AXiS ALiVE (AXIS)

Официальный веб-сайт

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