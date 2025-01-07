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Цена Axial Token (AXIAL)

USD

График цены Axial Token (AXIAL) в реальном времени

$0.00011124
$0.00011124$0.00011124
+25.10%(1D)

Цена Axial Token (AXIAL) сегодня

Текущая цена Axial Token (AXIAL) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 11.94K USD. Цена AXIAL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Axial Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 782.26 USD
- Изменение цены Axial Token в течение дня составляет +25.12%
- Оборотное предложение составляет 107.16M USD

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Ценовые показатели Axial Token (AXIAL) - USD

За сегодня изменение цены Axial Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Axial Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Axial Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Axial Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+25.12%
30 дней$ 0+16.70%
60 дней$ 0+65.89%
90 дней$ 0--

Анализ цен Axial Token (AXIAL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Axial Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.513414
$ 0.513414$ 0.513414

-0.51%

+25.12%

+54.81%

Рыночная информация Axial Token (AXIAL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 11.94K
$ 11.94K$ 11.94K

$ 782.26
$ 782.26$ 782.26

107.16M
107.16M 107.16M

Что такое Axial Token (AXIAL)

Axial is a decentralized finance protocol built on Avalanche. It is a fully decentralized and self-contained application, and is the centerpiece for liquidity of value-pegged assets in the ecosystem.

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Источник Axial Token (AXIAL)

Официальный веб-сайт

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