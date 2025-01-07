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Цена Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

USD

График цены Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) в реальном времени

$3,647.87
$3,647.87$3,647.87
+0.50%(1D)

Цена Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) сегодня

Текущая цена Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) сегодня составляет 3,647.87 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AXLFRXETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Axelar Bridged Frax Ether:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 12.27K USD
- Изменение цены Axelar Bridged Frax Ether в течение дня составляет +0.51%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) - USD

За сегодня изменение цены Axelar Bridged Frax Ether на USD составило $ +18.51.
За последние 30 дней изменение цены Axelar Bridged Frax Ether на USD составило $ -261.0817037700.
За последние 60 дней изменение цены Axelar Bridged Frax Ether на USD составило $ +944.7239134520.
За последние 90 дней изменение цены Axelar Bridged Frax Ether на USD составило $ +1,230.188793054266.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +18.51+0.51%
30 дней$ -261.0817037700-7.15%
60 дней$ +944.7239134520+25.90%
90 дней$ +1,230.188793054266+50.88%

Анализ цен Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Axelar Bridged Frax Ether: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3,615.8
$ 3,615.8$ 3,615.8

$ 3,727.7
$ 3,727.7$ 3,727.7

$ 4,082.62
$ 4,082.62$ 4,082.62

-0.25%

+0.51%

+7.89%

Рыночная информация Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.27K
$ 12.27K$ 12.27K

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Что такое Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

Fraxeth that is Bridged by Axelar

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Источник Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

Официальный веб-сайт

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

AXLFRXETH на местную валюту

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3,465.4765
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$3,647.87
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RM16,342.4576
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128,952.2045
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Rp58,836,604.6661
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211,831.8109
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￡E.184,728.1368
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5,638,111.3933
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Bs189,689.24
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Rs1,020,382.1964
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1,936,216.4386
1 AXLFRXETH к THB
฿125,705.6002
1 AXLFRXETH к TWD
NT$119,285.349
1 AXLFRXETH к CHF
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1 AXLFRXETH к HKD
HK$28,343.9499
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