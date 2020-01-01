Токеномика Awkward Look Monkey Club (ALMC) Откройте для себя ключевую информацию о Awkward Look Monkey Club (ALMC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Awkward Look Monkey Club (ALMC) Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility. Официальный сайт: https://awkwardlookmonkeyclub.com/ Купить ALMC сейчас!

Токеномика и анализ цен Awkward Look Monkey Club (ALMC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Awkward Look Monkey Club (ALMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,83K $ 19,83K $ 19,83K Общее предложение: $ 970,29M $ 970,29M $ 970,29M Оборотное предложение: $ 970,29M $ 970,29M $ 970,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,83K $ 19,83K $ 19,83K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Awkward Look Monkey Club (ALMC)

Токеномика Awkward Look Monkey Club (ALMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Awkward Look Monkey Club (ALMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALMC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALMC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALMC, изучите текущую цену ALMC!

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