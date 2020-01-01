Токеномика Averra Finance (AVR)
Информация о Averra Finance (AVR)
Averra Finance is a decentralized finance (DeFi) project designed to provide passive income through an auto-compounding token model. Operating on the Polygon network, it offers a fixed maximum supply of 15 million tokens, ensuring controlled inflation. The protocol automatically mints new tokens at a rate of 0.4% every 12 hours, which are directly distributed to holders without the need for staking or manual claiming. This mechanism incentivizes long-term holding and participation in the ecosystem. Averra Finance supports multi-chain interoperability, including Ethereum, BNB Chain, and Polygon, enhancing scalability and flexibility. The project emphasizes decentralized governance, planning to implement community-driven decision-making processes. With features like a hard-capped supply, automatic rewards, and a focus on community engagement, Averra Finance aims to offer a sustainable and user-friendly DeFi experience.
Токеномика и анализ цен Averra Finance (AVR)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Averra Finance (AVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Averra Finance (AVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Averra Finance (AVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AVR, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AVR.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVR, изучите текущую цену AVR!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.