Токеномика Averra Finance (AVR) Откройте для себя ключевую информацию о Averra Finance (AVR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Averra Finance (AVR) Averra Finance is a decentralized finance (DeFi) project designed to provide passive income through an auto-compounding token model. Operating on the Polygon network, it offers a fixed maximum supply of 15 million tokens, ensuring controlled inflation. The protocol automatically mints new tokens at a rate of 0.4% every 12 hours, which are directly distributed to holders without the need for staking or manual claiming. This mechanism incentivizes long-term holding and participation in the ecosystem. Averra Finance supports multi-chain interoperability, including Ethereum, BNB Chain, and Polygon, enhancing scalability and flexibility. The project emphasizes decentralized governance, planning to implement community-driven decision-making processes. With features like a hard-capped supply, automatic rewards, and a focus on community engagement, Averra Finance aims to offer a sustainable and user-friendly DeFi experience. Официальный сайт: https://averra.finance Whitepaper: https://averra.finance/avera_wp_01.pdf Купить AVR сейчас!

Токеномика и анализ цен Averra Finance (AVR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Averra Finance (AVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 745,45M $ 745,45M $ 745,45M Исторический максимум: $ 60,98 $ 60,98 $ 60,98 Исторический минимум: $ 27,02 $ 27,02 $ 27,02 Текущая цена: $ 49,7 $ 49,7 $ 49,7 Узнайте больше о цене Averra Finance (AVR)

Токеномика Averra Finance (AVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Averra Finance (AVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVR, изучите текущую цену AVR!

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