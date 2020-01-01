Токеномика Averra Finance (AVR)

Токеномика Averra Finance (AVR)

Откройте для себя ключевую информацию о Averra Finance (AVR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Averra Finance (AVR)

Averra Finance is a decentralized finance (DeFi) project designed to provide passive income through an auto-compounding token model. Operating on the Polygon network, it offers a fixed maximum supply of 15 million tokens, ensuring controlled inflation. The protocol automatically mints new tokens at a rate of 0.4% every 12 hours, which are directly distributed to holders without the need for staking or manual claiming. This mechanism incentivizes long-term holding and participation in the ecosystem. Averra Finance supports multi-chain interoperability, including Ethereum, BNB Chain, and Polygon, enhancing scalability and flexibility. The project emphasizes decentralized governance, planning to implement community-driven decision-making processes. With features like a hard-capped supply, automatic rewards, and a focus on community engagement, Averra Finance aims to offer a sustainable and user-friendly DeFi experience.

Официальный сайт:
https://averra.finance
Whitepaper:
https://averra.finance/avera_wp_01.pdf

Токеномика и анализ цен Averra Finance (AVR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Averra Finance (AVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 15,00M
$ 15,00M$ 15,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 745,45M
$ 745,45M$ 745,45M
Исторический максимум:
$ 60,98
$ 60,98$ 60,98
Исторический минимум:
$ 27,02
$ 27,02$ 27,02
Текущая цена:
$ 49,7
$ 49,7$ 49,7

Токеномика Averra Finance (AVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Averra Finance (AVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVR, изучите текущую цену AVR!

Прогноз цены AVR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.