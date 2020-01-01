Токеномика Aver AI (AVER) Откройте для себя ключевую информацию о Aver AI (AVER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aver AI (AVER) Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations. Официальный сайт: https://aver.co/ Whitepaper: https://docs.aver.co/ Купить AVER сейчас!

Токеномика и анализ цен Aver AI (AVER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aver AI (AVER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,09K $ 8,09K $ 8,09K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 97,20M $ 97,20M $ 97,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,32K $ 8,32K $ 8,32K Исторический максимум: $ 0,04592821 $ 0,04592821 $ 0,04592821 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Aver AI (AVER)

Токеномика Aver AI (AVER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aver AI (AVER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVER, изучите текущую цену AVER!

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