Токеномика Aventa (AVENT) Откройте для себя ключевую информацию о Aventa (AVENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aventa (AVENT) Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration Официальный сайт: https://aventaproject.com Whitepaper: https://docs.aventaproject.com Купить AVENT сейчас!

Токеномика и анализ цен Aventa (AVENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aventa (AVENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 204,97K $ 204,97K $ 204,97K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 204,97K $ 204,97K $ 204,97K Исторический максимум: $ 0,00818993 $ 0,00818993 $ 0,00818993 Исторический минимум: $ 0,00017652 $ 0,00017652 $ 0,00017652 Текущая цена: $ 0,00020466 $ 0,00020466 $ 0,00020466 Узнайте больше о цене Aventa (AVENT)

Токеномика Aventa (AVENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aventa (AVENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVENT, изучите текущую цену AVENT!

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