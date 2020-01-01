Токеномика Aventa (AVENT)

Токеномика Aventa (AVENT)

Откройте для себя ключевую информацию о Aventa (AVENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aventa (AVENT)

Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration

Официальный сайт:
https://aventaproject.com
Whitepaper:
https://docs.aventaproject.com

Токеномика и анализ цен Aventa (AVENT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aventa (AVENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 204,97K
$ 204,97K$ 204,97K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 204,97K
$ 204,97K$ 204,97K
Исторический максимум:
$ 0,00818993
$ 0,00818993$ 0,00818993
Исторический минимум:
$ 0,00017652
$ 0,00017652$ 0,00017652
Текущая цена:
$ 0,00020466
$ 0,00020466$ 0,00020466

Токеномика Aventa (AVENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aventa (AVENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVENT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVENT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVENT, изучите текущую цену AVENT!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.