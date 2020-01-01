Токеномика AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Откройте для себя ключевую информацию о AvaxMinerAI (AVAXMINERAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) AvaxMinerAI is an AI Agent automated by Eternal AI which is the 1st AI agent deployed with its own personality, capabilities & token on Avalanche. Trading is live on the main DEX of the Avalanche ecosystem LFJ also known as trader joe. AvaxMinerAI started as a fairlaunch token on Bellum Exchange. AvaxMinerAI tokens can be bought using Avax. Listed on Moontok contract renounced liquidity locked & Dexscreener updated. Официальный сайт: https://avaxminerai.com Купить AVAXMINERAI сейчас!

Токеномика и анализ цен AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AvaxMinerAI (AVAXMINERAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,49K $ 3,49K $ 3,49K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,49K $ 3,49K $ 3,49K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене AvaxMinerAI (AVAXMINERAI)

Токеномика AvaxMinerAI (AVAXMINERAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVAXMINERAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVAXMINERAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVAXMINERAI, изучите текущую цену AVAXMINERAI!

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