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Цена Aurelius USD (AUSD)

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График цены Aurelius USD (AUSD) в реальном времени

$0.969392
$0.969392$0.969392
0.00%(1D)

Цена Aurelius USD (AUSD) сегодня

Текущая цена Aurelius USD (AUSD) сегодня составляет 0.969392 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Aurelius USD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.40K USD
- Изменение цены Aurelius USD в течение дня составляет +0.04%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Aurelius USD (AUSD) - USD

За сегодня изменение цены Aurelius USD на USD составило $ +0.00038285.
За последние 30 дней изменение цены Aurelius USD на USD составило $ -0.0224160267.
За последние 60 дней изменение цены Aurelius USD на USD составило $ -0.0289780350.
За последние 90 дней изменение цены Aurelius USD на USD составило $ +0.011452537655663.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00038285+0.04%
30 дней$ -0.0224160267-2.31%
60 дней$ -0.0289780350-2.98%
90 дней$ +0.011452537655663+1.20%

Анализ цен Aurelius USD (AUSD)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Aurelius USD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.963403
$ 0.963403$ 0.963403

$ 0.977009
$ 0.977009$ 0.977009

$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

+0.16%

+0.04%

+0.24%

Рыночная информация Aurelius USD (AUSD)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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$ 0.00$ 0.00

$ 8.40K
$ 8.40K$ 8.40K

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Что такое Aurelius USD (AUSD)

Aurelius Finance is a Collateralized Debt Position (CDP) Protocol on Mantle

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Источник Aurelius USD (AUSD)

Официальный веб-сайт

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AUSD на местную валюту

1 AUSD к AUD
A$1.54133328
1 AUSD к GBP
0.76581968
1 AUSD к EUR
0.9209224
1 AUSD к USD
$0.969392
1 AUSD к MYR
RM4.34287616
1 AUSD к TRY
34.2680072
1 AUSD к JPY
¥152.8246488
1 AUSD к RUB
103.71525008
1 AUSD к INR
83.10597616
1 AUSD к IDR
Rp15,635.35264976
1 AUSD к PHP
56.29259344
1 AUSD к EGP
￡E.49.09001088
1 AUSD к BRL
R$5.94237296
1 AUSD к CAD
C$1.38623056
1 AUSD к BDT
118.24643616
1 AUSD к NGN
1,498.28258128
1 AUSD к UAH
41.11191472
1 AUSD к VES
Bs50.408384
1 AUSD к PKR
Rs271.15833024
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NT$31.6991184
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Fr0.8724528
1 AUSD к HKD
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