Токеномика Atletico Madrid Fan Token (ATM) Откройте для себя ключевую информацию о Atletico Madrid Fan Token (ATM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Atletico Madrid Fan Token (ATM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Atletico Madrid Fan Token (ATM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,81M $ 6,81M $ 6,81M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 6,77M $ 6,77M $ 6,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,06M $ 10,06M $ 10,06M Исторический максимум: $ 58,46 $ 58,46 $ 58,46 Исторический минимум: $ 0,935011 $ 0,935011 $ 0,935011 Текущая цена: $ 1,005 $ 1,005 $ 1,005 Узнайте больше о цене Atletico Madrid Fan Token (ATM)

Токеномика Atletico Madrid Fan Token (ATM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Atletico Madrid Fan Token (ATM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATM, изучите текущую цену ATM!

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