Токеномика Atem Network (ATEM) Откройте для себя ключевую информацию о Atem Network (ATEM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Atem Network (ATEM) A decentralized content creation protocol, we aim at helping creators tokenize their content and build web3 communities. Официальный сайт: https://www.atem.io/ Whitepaper: https://spotty-galaxy-49c.notion.site/Atem-Decentralized-Content-Creation-Protocol-534b069481634ecfa2871f7f9cf874dc Купить ATEM сейчас!

Токеномика и анализ цен Atem Network (ATEM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Atem Network (ATEM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 85,52K $ 85,52K $ 85,52K Исторический максимум: $ 0,257874 $ 0,257874 $ 0,257874 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0004276 $ 0,0004276 $ 0,0004276 Узнайте больше о цене Atem Network (ATEM)

Токеномика Atem Network (ATEM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Atem Network (ATEM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATEM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATEM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATEM, изучите текущую цену ATEM!

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