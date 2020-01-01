Токеномика Astrafer (ASTRAFER) Откройте для себя ключевую информацию о Astrafer (ASTRAFER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Astrafer (ASTRAFER) Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain! Официальный сайт: https://phantomgalaxies.com/ Купить ASTRAFER сейчас!

Токеномика и анализ цен Astrafer (ASTRAFER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Astrafer (ASTRAFER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,15M $ 3,15M $ 3,15M Общее предложение: $ 888,08M $ 888,08M $ 888,08M Оборотное предложение: $ 323,40M $ 323,40M $ 323,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,64M $ 8,64M $ 8,64M Исторический максимум: $ 4,88 $ 4,88 $ 4,88 Исторический минимум: $ 0,00843009 $ 0,00843009 $ 0,00843009 Текущая цена: $ 0,00973324 $ 0,00973324 $ 0,00973324 Узнайте больше о цене Astrafer (ASTRAFER)

Токеномика Astrafer (ASTRAFER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Astrafer (ASTRAFER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASTRAFER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASTRAFER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTRAFER, изучите текущую цену ASTRAFER!

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