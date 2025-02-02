Цена Astherus Staked CAKE (ASCAKE)
Текущая цена Astherus Staked CAKE (ASCAKE) сегодня составляет 1.92 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ASCAKE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Astherus Staked CAKE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.35K USD
- Изменение цены Astherus Staked CAKE в течение дня составляет -4.35%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Astherus Staked CAKE на USD составило $ -0.087509129446604.
За последние 30 дней изменение цены Astherus Staked CAKE на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Astherus Staked CAKE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Astherus Staked CAKE на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.087509129446604
|-4.35%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Astherus Staked CAKE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.04%
-4.35%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.
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