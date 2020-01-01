Токеномика Asteroids (ROIDS) Откройте для себя ключевую информацию о Asteroids (ROIDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Asteroids (ROIDS) Asteroids (ROIDS) is the first Cosmos Fungible Token (CFT-20) issued directly on Cosmos Hub. ROIDS was minted on Asteroid Protocol, the largest inscriptions protocol on Cosmos Hub. Официальный сайт: https://asteroidprotocol.io/ Whitepaper: https://delphilabs.medium.com/introducing-asteroid-protocol-an-open-source-framework-for-inscriptions-and-tokens-on-cosmos-hub-03df146d48b1 Купить ROIDS сейчас!

Токеномика и анализ цен Asteroids (ROIDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Asteroids (ROIDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 133,21K $ 133,21K $ 133,21K Исторический максимум: $ 6,51 $ 6,51 $ 6,51 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00133207 $ 0,00133207 $ 0,00133207 Узнайте больше о цене Asteroids (ROIDS)

Токеномика Asteroids (ROIDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Asteroids (ROIDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROIDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROIDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROIDS, изучите текущую цену ROIDS!

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