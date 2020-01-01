Токеномика Aster USDF (USDF)

Токеномика Aster USDF (USDF)

Откройте для себя ключевую информацию о Aster USDF (USDF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aster USDF (USDF)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

USDF is a yield-bearing stablecoin issued by Aster, convertible with USDT at a 1:1 ratio. Underlying USDT funds are used to create and maintain delta neutral positions that back USDF and generate asUSDF yields.

Официальный сайт:
https://www.asterdex.com/en/usdf
Whitepaper:
https://docs.asterdex.com/product/usdf-stablecoin

Токеномика и анализ цен Aster USDF (USDF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aster USDF (USDF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 63,67M
$ 63,67M$ 63,67M
Общее предложение:
$ 63,77M
$ 63,77M$ 63,77M
Оборотное предложение:
$ 63,77M
$ 63,77M$ 63,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 63,67M
$ 63,67M$ 63,67M
Исторический максимум:
$ 1,005
$ 1,005$ 1,005
Исторический минимум:
$ 0,990993
$ 0,990993$ 0,990993
Текущая цена:
$ 0,998421
$ 0,998421$ 0,998421

Токеномика Aster USDF (USDF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aster USDF (USDF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USDF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USDF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDF, изучите текущую цену USDF!

Прогноз цены USDF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.