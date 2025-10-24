Что такое AssetMantle (MNTL)

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain. The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner. Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint. Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases. The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities. Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

Источник AssetMantle (MNTL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены AssetMantle (USD)

Сколько будет стоить AssetMantle (MNTL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AssetMantle (MNTL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AssetMantle.

Проверьте прогноз цены AssetMantle!

MNTL на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика AssetMantle (MNTL)

Понимание токеномики AssetMantle (MNTL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MNTL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AssetMantle (MNTL) Сколько стоит AssetMantle (MNTL) на сегодня? Актуальная цена MNTL в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MNTL в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MNTL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AssetMantle? Рыночная капитализация MNTL составляет $ 329,54K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MNTL? Циркулирующее предложение MNTL составляет 2,31B USD . Какова была максимальная цена (ATH) MNTL? MNTL достиг максимальной цены (ATH) в 0,831444 USD . Какова была минимальная цена MNTL за все время (ATL)? MNTL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MNTL? Объем торгов за последние 24 часа для MNTL составляет -- USD . Вырастет ли MNTL в цене в этом году? MNTL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MNTL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии AssetMantle (MNTL)