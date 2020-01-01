Токеномика Aso Finance (ASO) Откройте для себя ключевую информацию о Aso Finance (ASO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aso Finance (ASO) Aso Finance is an EVM compatible lending/borrowing protocol on Blast. Aso Finance provides peer-to-peer lending solutions that are fully decentralized, transparent and non-custodial. Similar to (and based on) existing lending platforms like Compound Finance and AAVE users will be able to lend any supported assets on our platform, and use their capital to borrow supported assets. Официальный сайт: https://aso.finance/ Купить ASO сейчас!

Токеномика и анализ цен Aso Finance (ASO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aso Finance (ASO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 45,00M $ 45,00M $ 45,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,86K $ 3,86K $ 3,86K Исторический максимум: $ 0,01008263 $ 0,01008263 $ 0,01008263 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00008577 $ 0,00008577 $ 0,00008577 Узнайте больше о цене Aso Finance (ASO)

Токеномика Aso Finance (ASO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aso Finance (ASO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASO, изучите текущую цену ASO!

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