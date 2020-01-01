Токеномика AskJimmy (ASKJ) Откройте для себя ключевую информацию о AskJimmy (ASKJ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AskJimmy (ASKJ) AskJimmy is a platform for AI agents focused on finance and trading. The primary goal of this protocol is to create the first decentralized multi-strategies hedge-funds run by autonomous agents. Официальный сайт: https://www.askjimmy.xyz/ Купить ASKJ сейчас!

Токеномика и анализ цен AskJimmy (ASKJ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AskJimmy (ASKJ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 813,79K $ 813,79K $ 813,79K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 418,35M $ 418,35M $ 418,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,95M $ 1,95M $ 1,95M Исторический максимум: $ 0,02828179 $ 0,02828179 $ 0,02828179 Исторический минимум: $ 0,00117026 $ 0,00117026 $ 0,00117026 Текущая цена: $ 0,00194822 $ 0,00194822 $ 0,00194822 Узнайте больше о цене AskJimmy (ASKJ)

Токеномика AskJimmy (ASKJ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AskJimmy (ASKJ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASKJ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASKJ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASKJ, изучите текущую цену ASKJ!

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