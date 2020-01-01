Токеномика Asap Sniper Bot (ASAP)

Токеномика Asap Sniper Bot (ASAP)

Откройте для себя ключевую информацию о Asap Sniper Bot (ASAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Asap Sniper Bot (ASAP)

Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot.

New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn

Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders .

Официальный сайт:
https://asap.bot

Токеномика и анализ цен Asap Sniper Bot (ASAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Asap Sniper Bot (ASAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,65K
$ 13,65K$ 13,65K
Общее предложение:
$ 594,49M
$ 594,49M$ 594,49M
Оборотное предложение:
$ 594,49M
$ 594,49M$ 594,49M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,65K
$ 13,65K$ 13,65K
Исторический максимум:
$ 0,00865169
$ 0,00865169$ 0,00865169
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Asap Sniper Bot (ASAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Asap Sniper Bot (ASAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASAP, изучите текущую цену ASAP!

Прогноз цены ASAP

Хотите узнать, куда может двигаться ASAP? Наша страница прогноза цены ASAP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.