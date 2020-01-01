Токеномика Asap Sniper Bot (ASAP) Откройте для себя ключевую информацию о Asap Sniper Bot (ASAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Asap Sniper Bot (ASAP) Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot. New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders . Официальный сайт: https://asap.bot Купить ASAP сейчас!

Токеномика и анализ цен Asap Sniper Bot (ASAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Asap Sniper Bot (ASAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,65K $ 13,65K $ 13,65K Общее предложение: $ 594,49M $ 594,49M $ 594,49M Оборотное предложение: $ 594,49M $ 594,49M $ 594,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,65K $ 13,65K $ 13,65K Исторический максимум: $ 0,00865169 $ 0,00865169 $ 0,00865169 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Asap Sniper Bot (ASAP)

Токеномика Asap Sniper Bot (ASAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Asap Sniper Bot (ASAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASAP, изучите текущую цену ASAP!

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