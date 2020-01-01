Токеномика Arrow Token (ARROW) Откройте для себя ключевую информацию о Arrow Token (ARROW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arrow Token (ARROW) Arrow Markets is a decentralized options trading platform on Avalanche that aims to simplify and democratize options trading. It offers a user-friendly "Lite Mode" interface for novice traders and a "Pro Mode" for advanced traders. Its innovative RFE (Request for Execution) system enhances pricing efficiency and liquidity. Its native ERC-20 token $ARROW can be staked to earn rewards. Официальный сайт: https://www.arrow.markets/ Whitepaper: https://docs.arrow.markets/arrow-markets Купить ARROW сейчас!

Токеномика и анализ цен Arrow Token (ARROW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arrow Token (ARROW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,18K $ 7,18K $ 7,18K Общее предложение: $ 72,00M $ 72,00M $ 72,00M Оборотное предложение: $ 2,99M $ 2,99M $ 2,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 172,85K $ 172,85K $ 172,85K Исторический максимум: $ 0,420872 $ 0,420872 $ 0,420872 Исторический минимум: $ 0,0022109 $ 0,0022109 $ 0,0022109 Текущая цена: $ 0,00240064 $ 0,00240064 $ 0,00240064 Узнайте больше о цене Arrow Token (ARROW)

Токеномика Arrow Token (ARROW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arrow Token (ARROW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARROW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARROW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARROW, изучите текущую цену ARROW!

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