Токеномика ArQmA (ARQ) Откройте для себя ключевую информацию о ArQmA (ARQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ArQmA (ARQ) ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol. Официальный сайт: https://arqma.com/ Купить ARQ сейчас!

Токеномика и анализ цен ArQmA (ARQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ArQmA (ARQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 201,61K $ 201,61K $ 201,61K Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 27,34M $ 27,34M $ 27,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 368,77K $ 368,77K $ 368,77K Исторический максимум: $ 0,213168 $ 0,213168 $ 0,213168 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00737542 $ 0,00737542 $ 0,00737542 Узнайте больше о цене ArQmA (ARQ)

Токеномика ArQmA (ARQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ArQmA (ARQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARQ, изучите текущую цену ARQ!

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