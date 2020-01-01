Токеномика Army of Fortune Gem (AFG)
Информация о Army of Fortune Gem (AFG)
AOFverse aims to transform the possibilities of gaming and immersive experiences on mobile using web3 technology. The project intends to release a range of mobile games situated within an extensive metaverse. Through the incorporation of blockchain technology, AOFverse offers players a system of genuine digital ownership, aiming to promote a new wave of interactive gaming experiences.
Токеномика и анализ цен Army of Fortune Gem (AFG)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Army of Fortune Gem (AFG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Army of Fortune Gem (AFG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Army of Fortune Gem (AFG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AFG, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AFG.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AFG, изучите текущую цену AFG!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.