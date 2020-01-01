Токеномика Army of Fortune Gem (AFG) Откройте для себя ключевую информацию о Army of Fortune Gem (AFG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Army of Fortune Gem (AFG) AOFverse aims to transform the possibilities of gaming and immersive experiences on mobile using web3 technology. The project intends to release a range of mobile games situated within an extensive metaverse. Through the incorporation of blockchain technology, AOFverse offers players a system of genuine digital ownership, aiming to promote a new wave of interactive gaming experiences. Официальный сайт: https://aofverse.com Whitepaper: https://aofverse.gitbook.io/aofverse-metapaper-1.0/ Купить AFG сейчас!

Токеномика и анализ цен Army of Fortune Gem (AFG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Army of Fortune Gem (AFG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,57M $ 12,57M $ 12,57M Исторический максимум: $ 0,128729 $ 0,128729 $ 0,128729 Исторический минимум: $ 0,00237796 $ 0,00237796 $ 0,00237796 Текущая цена: $ 0,01257141 $ 0,01257141 $ 0,01257141 Узнайте больше о цене Army of Fortune Gem (AFG)

Токеномика Army of Fortune Gem (AFG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Army of Fortune Gem (AFG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AFG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AFG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AFG, изучите текущую цену AFG!

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