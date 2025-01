Что такое ArenaSwap (ARENA)

ArenaSwap is a decentralized exchange platform built on BSC (Binance Smart Chain) that focuses on gamification of yield farming and gambling. Our vision is to make DeFi and yield farming mainstream through gamification and storytelling, creating an ecosystem that supports the value of our token and NFTs. We implement powerful deflationary mechanisms to safeguard the token value. Gamified gambling and an NFT collectible game are developed as part of the ecosystem to achieve this.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ArenaSwap (ARENA) Официальный веб-сайт