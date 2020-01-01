Токеномика Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Откройте для себя ключевую информацию о Arcturian AI by Virtuals (LIGHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Arcturian Labs is a next-generation AI venture builder, crafting intelligent agents to power the Virtuals ecosystem. Our mission is to forge foundational AI primitives that drive the rise of the Agentic Economy, a new digital frontier where artificial intelligence coexists, evolves, transacts, and thrives. We incubate and launch AI agents both in-house and in collaboration with visionary AI entrepreneurs, offering support through our venture studio model. Our goal is to accelerate the deployment of advanced AI agents that provide meaningful utility to the Virtuals economy and beyond. Официальный сайт: https://www.arcturianlabs.ai/ Whitepaper: https://arcturianlabs.gitbook.io/arcturianlabs Купить LIGHT сейчас!

Токеномика и анализ цен Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arcturian AI by Virtuals (LIGHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 102,86K $ 102,86K $ 102,86K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 205,72K $ 205,72K $ 205,72K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00020572 $ 0,00020572 $ 0,00020572 Узнайте больше о цене Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)

Токеномика Arcturian AI by Virtuals (LIGHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIGHT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIGHT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIGHT, изучите текущую цену LIGHT!

Прогноз цены LIGHT Хотите узнать, куда может двигаться LIGHT? Наша страница прогноза цены LIGHT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LIGHT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!