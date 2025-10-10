Токеномика Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Откройте для себя ключевую информацию о Archie the Cigar Poodle (ARCHIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:29:48 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Archie the Cigar Poodle (ARCHIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,28K
$ 16,28K
Общее предложение:
$ 976,74M
$ 976,74M
Оборотное предложение:
$ 976,74M
$ 976,74M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,28K
$ 16,28K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0

Информация о Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.

So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !

Официальный сайт:
https://archiethecigarpoodle.com/

Токеномика Archie the Cigar Poodle (ARCHIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARCHIE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARCHIE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARCHIE, изучите текущую цену ARCHIE!

Прогноз цены ARCHIE

Хотите узнать, куда может двигаться ARCHIE? Наша страница прогноза цены ARCHIE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

