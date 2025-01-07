Цена Archerswap BOW (BOW)
Текущая цена Archerswap BOW (BOW) сегодня составляет 0.070465 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BOW к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Archerswap BOW:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 22.15K USD
- Изменение цены Archerswap BOW в течение дня составляет +3.92%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Archerswap BOW на USD составило $ +0.00266009.
За последние 30 дней изменение цены Archerswap BOW на USD составило $ -0.0151681831.
За последние 60 дней изменение цены Archerswap BOW на USD составило $ +0.1440065935.
За последние 90 дней изменение цены Archerswap BOW на USD составило $ +0.042386807423732655.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00266009
|+3.92%
|30 дней
|$ -0.0151681831
|-21.52%
|60 дней
|$ +0.1440065935
|+204.37%
|90 дней
|$ +0.042386807423732655
|+150.96%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Archerswap BOW: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.57%
+3.92%
+14.37%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? ArcherSwap is a crypto world for users to trade, earn, and game. It's the best choice for projects on Core Chain with features including AMM, NFT, and GameFi. What makes your project unique? It brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT, GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad (Launchdpad). Also, you will get free BOW by trade mining. History of your project. We decided to be unique on Core chain, a new Potential Chain for Degens to ape in this blockchain, Core Chain is also the lowest transaction fees among all EVM blockchains. What’s next for your project? We have a roadmap: https://docs.archerswap.finance/products-and-features-guide/roadmap What can your token be used for? Farming, Staking your reward token with your personal choice through $xBOW, Whitelist snapshot through holding $xBOW during snapshots periods collateral and more utility coming along ArcherSwap Development.
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|1 BOW к USD
$0.070465