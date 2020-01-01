Токеномика Arata AGI (ARATA)

Токеномика Arata AGI (ARATA)

Откройте для себя ключевую информацию о Arata AGI (ARATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Arata AGI (ARATA)

ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem.

ARATA Token Utility:

  • Agent deployment and execution
  • Governance voting rights
  • Staking rewards
  • Network resource allocation
  • Protocol fee payments

Официальный сайт:
https://arataagi.org/

Токеномика и анализ цен Arata AGI (ARATA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arata AGI (ARATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20,78K
$ 20,78K$ 20,78K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 7,00M
$ 7,00M$ 7,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,68K
$ 29,68K$ 29,68K
Исторический максимум:
$ 2,81
$ 2,81$ 2,81
Исторический минимум:
$ 0,00194257
$ 0,00194257$ 0,00194257
Текущая цена:
$ 0,00296792
$ 0,00296792$ 0,00296792

Токеномика Arata AGI (ARATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Arata AGI (ARATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARATA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARATA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARATA, изучите текущую цену ARATA!

Прогноз цены ARATA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.