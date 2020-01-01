Токеномика Arata AGI (ARATA) Откройте для себя ключевую информацию о Arata AGI (ARATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arata AGI (ARATA) ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: Agent deployment and execution

Governance voting rights

Staking rewards

Network resource allocation

Protocol fee payments Официальный сайт: https://arataagi.org/ Купить ARATA сейчас!

Токеномика и анализ цен Arata AGI (ARATA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arata AGI (ARATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,78K $ 20,78K $ 20,78K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 7,00M $ 7,00M $ 7,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,68K $ 29,68K $ 29,68K Исторический максимум: $ 2,81 $ 2,81 $ 2,81 Исторический минимум: $ 0,00194257 $ 0,00194257 $ 0,00194257 Текущая цена: $ 0,00296792 $ 0,00296792 $ 0,00296792 Узнайте больше о цене Arata AGI (ARATA)

Токеномика Arata AGI (ARATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arata AGI (ARATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARATA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARATA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARATA, изучите текущую цену ARATA!

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