Токеномика Apollo (APOLLO) Откройте для себя ключевую информацию о Apollo (APOLLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Apollo (APOLLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apollo (APOLLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 591,00 $ 591,00 $ 591,00 Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,73K $ 18,73K $ 18,73K Исторический максимум: $ 725,9 $ 725,9 $ 725,9 Исторический минимум: $ 30,03 $ 30,03 $ 30,03 Текущая цена: $ 31,69 $ 31,69 $ 31,69 Узнайте больше о цене Apollo (APOLLO)

Токеномика Apollo (APOLLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Apollo (APOLLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APOLLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APOLLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APOLLO, изучите текущую цену APOLLO!

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