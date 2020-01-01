Токеномика Apin Pulse (APC) Откройте для себя ключевую информацию о Apin Pulse (APC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Apin Pulse (APC) Apin Pulse is a fully decentralized, deflationary, community driven meme coin built on the Pulsechain blockchain and operates within the Pulsechain & PulseX ecosystem, offering scarcity, community-driven development, and censorship resistance. Apin Pulse aims to foster widespread adoption and is driven by one of the largest and most enthusiastic community in the Crypto space, Pulse chain. Apin Pulse is launched with no pre-sale and no transaction fees or hidden fees of any kind. Liquidity locked for 369 years - https://www.team.finance/view-coin/0xBb101431d43b0E1fc31f000bf96826794806e0b4?name=Apin%20Pulse&symbol=APC&chainid=0x171 The $APC smart contract has been fully audited and 40% of the total supply was burned in a public burn - https://scan.pulsechain.com/tx/0x06b21bf6aa7b396fbb17ff6906c88ab8ed544ef72d187852301c0ac16b1af7ca That means next to zero risk to our users and community from potential bad actors. Официальный сайт: https://apinpulse.com/ Whitepaper: https://apinpulse.com/ Купить APC сейчас!

Токеномика и анализ цен Apin Pulse (APC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apin Pulse (APC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 60,00B $ 60,00B $ 60,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 121,26K $ 121,26K $ 121,26K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000203 $ 0,00000203 $ 0,00000203 Узнайте больше о цене Apin Pulse (APC)

Токеномика Apin Pulse (APC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Apin Pulse (APC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APC, изучите текущую цену APC!

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