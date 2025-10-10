Токеномика Apillon (NCTR) Откройте для себя ключевую информацию о Apillon (NCTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Apillon (NCTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apillon (NCTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 156,47K $ 156,47K $ 156,47K Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 41,33M $ 41,33M $ 41,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 567,88K $ 567,88K $ 567,88K Исторический максимум: $ 0,04553041 $ 0,04553041 $ 0,04553041 Исторический минимум: $ 0,00289909 $ 0,00289909 $ 0,00289909 Текущая цена: $ 0,00378588 $ 0,00378588 $ 0,00378588 Узнайте больше о цене Apillon (NCTR) Купить NCTR сейчас!

Информация о Apillon (NCTR) Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation. With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline. With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem. Официальный сайт: https://www.apillon.io Whitepaper: https://go.web3approved.com/tokenomics

Токеномика Apillon (NCTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Apillon (NCTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NCTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NCTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NCTR, изучите текущую цену NCTR!

