Текущая цена Apillon сегодня составляет 0,00378588 USD. Следите за обновлениями цены NCTR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NCTR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Apillon сегодня составляет 0,00378588 USD. Следите за обновлениями цены NCTR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NCTR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о NCTR

Информация о цене NCTR

Whitepaper NCTR

Официальный сайт NCTR

Токеномика NCTR

Прогноз цен NCTR

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Apillon

Цена Apillon (NCTR)

Не в листинге

Текущая цена 1 NCTR в USD:

$0,00378588
$0,00378588$0,00378588
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Apillon (NCTR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:21:03 (UTC+8)

Информация о ценах Apillon (NCTR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04553041
$ 0,04553041$ 0,04553041

$ 0,00289909
$ 0,00289909$ 0,00289909

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена Apillon (NCTR) составляет $0,00378588. За последние 24 часа NCTR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NCTR за все время составляет $ 0,04553041, а минимальная – $ 0,00289909.

Что касается краткосрочной динамики, NCTR изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Apillon (NCTR)

$ 156,47K
$ 156,47K$ 156,47K

--
----

$ 567,88K
$ 567,88K$ 567,88K

41,57M
41,57M 41,57M

150 000 000,0
150 000 000,0 150 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Apillon составляет $ 156,47K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NCTR составляет 41,57M, а общее предложение – 150000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 567,88K.

История цен Apillon (NCTR) в USD

За сегодня изменение цены Apillon на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Apillon на USD составило $ -0,0005076690.
За последние 60 дней изменение цены Apillon на USD составило $ +0,0005432563.
За последние 90 дней изменение цены Apillon на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0005076690-13,40%
60 дней$ +0,0005432563+14,35%
90 дней$ 0--

Что такое Apillon (NCTR)

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.

With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.

With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Apillon (USD)

Сколько будет стоить Apillon (NCTR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Apillon (NCTR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Apillon.

Проверьте прогноз цены Apillon!

NCTR на местную валюту

Токеномика Apillon (NCTR)

Понимание токеномики Apillon (NCTR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NCTR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Apillon (NCTR)

Сколько стоит Apillon (NCTR) на сегодня?
Актуальная цена NCTR в USD – 0,00378588 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NCTR в USD?
Текущая цена NCTR в USD составляет $ 0,00378588. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Apillon?
Рыночная капитализация NCTR составляет $ 156,47K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NCTR?
Циркулирующее предложение NCTR составляет 41,57M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NCTR?
NCTR достиг максимальной цены (ATH) в 0,04553041 USD.
Какова была минимальная цена NCTR за все время (ATL)?
NCTR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00289909 USD.
Каков объем торгов NCTR?
Объем торгов за последние 24 часа для NCTR составляет -- USD.
Вырастет ли NCTR в цене в этом году?
NCTR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NCTR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:21:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Apillon (NCTR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.