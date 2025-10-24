Что такое Apillon (NCTR)

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation. With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline. With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

Токеномика Apillon (NCTR)

Понимание токеномики Apillon (NCTR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NCTR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Apillon (NCTR) Сколько стоит Apillon (NCTR) на сегодня? Актуальная цена NCTR в USD – 0,00378588 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NCTR в USD? $ 0,00378588 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NCTR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Apillon? Рыночная капитализация NCTR составляет $ 156,47K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NCTR? Циркулирующее предложение NCTR составляет 41,57M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NCTR? NCTR достиг максимальной цены (ATH) в 0,04553041 USD . Какова была минимальная цена NCTR за все время (ATL)? NCTR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00289909 USD . Каков объем торгов NCTR? Объем торгов за последние 24 часа для NCTR составляет -- USD . Вырастет ли NCTR в цене в этом году? NCTR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NCTR для более подробного анализа.

