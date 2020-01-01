Токеномика Apicoin (API)

Токеномика Apicoin (API)

Откройте для себя ключевую информацию о Apicoin (API), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Apicoin (API)

Apicoin ($API) is the official token of API, the first AI-powered crypto influencer (KOL). Combining advanced machine learning with community engagement, $API delivers real-time sh*tcoin calls, trend analysis, and trading insights. With unique utilities like staking, exclusive NFTs, and access to a gated Call Lounge, $API aims to empower degens with cutting-edge tools and exclusive perks. Future plans include AI-powered livestreaming for live calls, market trends, and community interaction, solidifying $API as the ultimate degen utility token.

Официальный сайт:
https://apicoin.ai/
Whitepaper:
https://apicoin.gitbook.io/apicoin-usdapi-whitepaper/

Токеномика и анализ цен Apicoin (API)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apicoin (API), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,24K
$ 7,24K$ 7,24K
Общее предложение:
$ 999,97M
$ 999,97M$ 999,97M
Оборотное предложение:
$ 999,97M
$ 999,97M$ 999,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,24K
$ 7,24K$ 7,24K
Исторический максимум:
$ 0,00324631
$ 0,00324631$ 0,00324631
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Apicoin (API): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Apicoin (API) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов API, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов API.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой API, изучите текущую цену API!

Прогноз цены API

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.