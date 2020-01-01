Токеномика Apicoin (API) Откройте для себя ключевую информацию о Apicoin (API), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Apicoin (API) Apicoin ($API) is the official token of API, the first AI-powered crypto influencer (KOL). Combining advanced machine learning with community engagement, $API delivers real-time sh*tcoin calls, trend analysis, and trading insights. With unique utilities like staking, exclusive NFTs, and access to a gated Call Lounge, $API aims to empower degens with cutting-edge tools and exclusive perks. Future plans include AI-powered livestreaming for live calls, market trends, and community interaction, solidifying $API as the ultimate degen utility token. Официальный сайт: https://apicoin.ai/ Whitepaper: https://apicoin.gitbook.io/apicoin-usdapi-whitepaper/ Купить API сейчас!

Токеномика и анализ цен Apicoin (API) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apicoin (API), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,24K $ 7,24K $ 7,24K Общее предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Оборотное предложение: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,24K $ 7,24K $ 7,24K Исторический максимум: $ 0,00324631 $ 0,00324631 $ 0,00324631 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Apicoin (API)

Токеномика Apicoin (API): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Apicoin (API) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов API, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов API. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой API, изучите текущую цену API!

Прогноз цены API Хотите узнать, куда может двигаться API? Наша страница прогноза цены API объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена API прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!