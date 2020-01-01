Токеномика Apexrom (APR) Откройте для себя ключевую информацию о Apexrom (APR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Apexrom (APR) APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy Официальный сайт: https://www.apexrom.com/ Whitepaper: https://www.apexrom.com/en/white-paper Купить APR сейчас!

Токеномика и анализ цен Apexrom (APR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apexrom (APR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 400,03K $ 400,03K $ 400,03K Общее предложение: $ 969,97M $ 969,97M $ 969,97M Оборотное предложение: $ 454,58M $ 454,58M $ 454,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 853,58K $ 853,58K $ 853,58K Исторический максимум: $ 0,00123536 $ 0,00123536 $ 0,00123536 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00088001 $ 0,00088001 $ 0,00088001 Узнайте больше о цене Apexrom (APR)

Токеномика Apexrom (APR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Apexrom (APR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APR, изучите текущую цену APR!

Прогноз цены APR Хотите узнать, куда может двигаться APR? Наша страница прогноза цены APR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена APR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!