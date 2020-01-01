Токеномика Apexrom (APR)

Токеномика Apexrom (APR)

Откройте для себя ключевую информацию о Apexrom (APR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Apexrom (APR)

APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy

Официальный сайт:
https://www.apexrom.com/
Whitepaper:
https://www.apexrom.com/en/white-paper

Токеномика и анализ цен Apexrom (APR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Apexrom (APR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 400,03K
$ 400,03K$ 400,03K
Общее предложение:
$ 969,97M
$ 969,97M$ 969,97M
Оборотное предложение:
$ 454,58M
$ 454,58M$ 454,58M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 853,58K
$ 853,58K$ 853,58K
Исторический максимум:
$ 0,00123536
$ 0,00123536$ 0,00123536
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00088001
$ 0,00088001$ 0,00088001

Токеномика Apexrom (APR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Apexrom (APR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APR, изучите текущую цену APR!

Прогноз цены APR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.